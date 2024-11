Trajeto será do Terminal Rodoviário - Lagomar, Av. dos Bandeirantes, 89 até Praça Washington Luís - Foto: Ilustração

Macaé - A 9ª edição da Liga do Natal, realizada com o apoio da Prefeitura de Macaé, por meio da Secretaria Adjunta de Turismo, será realizada nos dias 29, 30 de novembro e 1º de dezembro, com uma programação voltada para toda a família. O evento contará com o tradicional desfile do Papai Noel, além de uma série de atividades para celebrar o espírito natalino.

A diretora geral da Liga do Natal, Priscylla Mesquita, destaca que o objetivo do evento é proporcionar o sentimento de renovação que o Natal traz. “O Natal é um momento de renovação e conexão, e as inovações deste ano, como o show de luzes e o desfile interativo, têm como objetivo fazer com que todos sintam o encanto desta celebração”, afirmou. A proposta é trazer uma experiência artística única, com atividades inclusivas e acessíveis a todos, incluindo versões em libras e audiodescrição.

A grande novidade nesta edição será o desfile da Liga do Natal, que passará por pontos estratégicos de Macaé, visitando tanto as áreas centrais quanto as periféricas da cidade. Durante o desfile, os personagens do evento, incluindo o Trenzinho de Natal, irão interagir com o público, criando momentos de diversão e alegria para toda a família.

Além disso, o evento terá outras atrações como a distribuição do Gibi da Liga do Natal, disponível também em versão digital, e a transmissão do filme da Liga do Natal no YouTube. A trilha sonora do evento será disponibilizada em três plataformas de streaming de música, proporcionando uma experiência multiplataforma para o público. A programação também contará com filmes e conteúdo educativo, com foco em temas como solidariedade, respeito à diversidade e inclusão.

O espetáculo teatral da Liga do Natal, com um elenco de grandes nomes, promete emocionar o público. Com uma narrativa renovada, a história traz a Mamãe Noel, uma personagem negra que simboliza a força da mulher brasileira, e aborda temas cotidianos, como a importância da união e do respeito ao próximo.

