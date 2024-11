Empreendedores locais compartilham suas histórias durante a Semana Macaé Empreendedora, inspirando o público com experiências transformadoras - Foto: Rui Porto Filho

Empreendedores locais compartilham suas histórias durante a Semana Macaé Empreendedora, inspirando o público com experiências transformadorasFoto: Rui Porto Filho

Publicado 27/11/2024 11:35

Macaé - A segunda edição da Semana Macaé Empreendedora movimentou a cidade, trazendo palestras, painéis e histórias marcantes que incentivaram o fortalecimento do empreendedorismo na região. Com programação diversificada iniciada no Parque Aeroporto e passando por locais como Sana e Cavaleiros, o evento buscou valorizar o talento local e incentivar práticas inovadoras nos negócios.

A abertura contou com a presença de representantes municipais e parceiros estratégicos, que destacaram a importância de integrar economia, sustentabilidade e impacto social. Um dos destaques foi a palestra sobre comunicação digital, com dicas práticas para potencializar negócios usando ferramentas como WhatsApp Business e redes sociais.

O painel "Valorizando o que é Nosso" trouxe relatos de empreendedores locais que compartilharam trajetórias de superação e sucesso, servindo de inspiração para os participantes. Para muitos, foi uma oportunidade de aprendizado e conexão em um ambiente acolhedor e estimulante.

A programação seguiu com atividades na região serrana e no Hotel Royal Macaé Palace, incluindo a participação de grandes nomes do empreendedorismo nacional e local. O encerramento do evento contou com a palestra de um renomado especialista em finanças, reforçando a importância de planejamento e gestão no crescimento sustentável de negócios.