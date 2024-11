Secretaria de Políticas para as Mulheres em Macaé recebe nesta sexta-feira o Sarau Insubmissas - Foto: Ilustração

Secretaria de Políticas para as Mulheres em Macaé recebe nesta sexta-feira o Sarau InsubmissasFoto: Ilustração

Publicado 27/11/2024 11:02

Macaé - Na próxima sexta-feira (29), a Secretaria de Políticas para as Mulheres de Macaé será palco do Sarau Insubmissas, um evento que exalta a força e a diversidade da literatura produzida por mulheres. A programação, que integra os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, começará às 15h e contará com uma seleção especial de obras de autoras renomadas, além de oportunidades para escritoras locais compartilharem seus trabalhos.

O sarau, idealizado pelo Coletivo Insubmissas – formado pelas psicólogas e mediadoras Mariane Teixeira, Priscila Rangel e Patricia Lobato –, é uma realização apoiada pela Lei Paulo Gustavo. Durante o evento, obras de grandes nomes como Conceição Evaristo, Liana Ferraz e Upile Chisala serão destacadas, celebrando suas contribuições para a literatura e para a luta feminina.

Além das homenagens, o sarau abrirá espaço para que escritoras de Macaé e região compartilhem suas próprias poesias, enriquecendo o encontro com múltiplas perspectivas. “Queremos criar um ambiente onde as participantes possam se sentir parte dessa jornada poética, seja ouvindo, compartilhando ou lendo suas próprias obras”, explicou Mariane Teixeira, integrante do Coletivo.

A iniciativa também promoverá o acesso à leitura com a distribuição de 12 livros das autoras homenageadas, reforçando o compromisso com a democratização cultural. Quem desejar participar pode levar seus textos ou apenas a vontade de mergulhar nesse encontro literário transformador. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo link: [https://forms.gle/ALneznPFpBvB2rAz6](https://forms.gle/ALneznPFpBvB2rAz6).