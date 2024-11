Diretores da Agersan acompanham avanço das obras na ETE Centro e destacam importância da tecnologia de ponta para o saneamento em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 29/11/2024 10:27

Macaé - Diretores da Agência Reguladora de Saneamento Básico de Macaé (Agersan) visitaram a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Centro, na Linha Verde, bairro da Glória, para acompanhar o progresso das obras de ampliação e entender detalhadamente as etapas do tratamento do esgoto realizadas pela unidade. Durante a visita, os representantes da Agersan receberam informações sobre os processos operacionais e os investimentos em andamento.

A ETE Centro utiliza tecnologia de nível terciário, que reduz elementos poluentes como fósforo e nitrogênio, além de adotar o sistema de desinfecção por ultravioleta (UV), considerado um dos mais avançados no país. A unidade, que atualmente trata até 100 litros por segundo, terá sua capacidade duplicada, podendo atingir 200 litros por segundo e processar mais de 17 milhões de litros de esgoto diariamente, o equivalente a sete piscinas olímpicas.

Os diretores da Agersan destacaram a importância da regulação e fiscalização das concessões de saneamento, reforçando o compromisso com o avanço da coleta e tratamento do esgoto em Macaé. Segundo avaliação técnica, as obras estão bem avançadas e próximas de serem concluídas, o que permitirá uma melhora significativa na infraestrutura e na qualidade dos serviços prestados.

Com uma rede de 111 quilômetros e 81 estações elevatórias, o subsistema Centro já atende 20 bairros do município. Com a ampliação, a expectativa é de que mais regiões sejam beneficiadas, garantindo maior eficiência no tratamento de esgoto e contribuindo para a saúde pública e preservação ambiental.