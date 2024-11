Semana Macaé Empreendedora incentiva inovação e promove debates sobre liderança e empreendedorismo - Foto: Rui Porto Filho

Publicado 29/11/2024 10:18

Macaé - O terceiro dia da Semana Macaé Empreendedora foi marcado por palestras e painéis voltados ao fortalecimento do mercado empresarial, abordando temas que impactam pequenas, médias e grandes empresas. Realizado no Hotel Royal Macaé Palace, nos Cavaleiros, o evento atraiu participantes interessados em explorar novas oportunidades de negócios e obter informações sobre incentivos fiscais oferecidos pelo Estado.

A manhã começou com uma apresentação da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Rio de Janeiro (Codin), que detalhou os benefícios fiscais disponíveis para empresários. Em seguida, palestras como “Empreendedorismo, a Arte de Desafiar o Presente” destacaram estratégias para inovar no mercado.

Um dos momentos mais aguardados foi a participação de um ex-jogador de futebol, embaixador do Programa ACREDITA, que compartilhou sua visão sobre liderança e trabalho em equipe. À tarde, o coordenador de Educação Financeira do Sebrae Nacional apresentou o programa, que visa ampliar o acesso ao crédito para pequenos negócios, microempreendedores individuais e profissionais informais.

O painel “Macaé Empreendedora - Mulheres de Negócios” encerrou o dia, reunindo empresárias locais para discutir desafios e conquistas no mundo dos negócios. A noite também contou com a palestra de Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedora, que destacou a importância da inclusão de mulheres em situação de vulnerabilidade social no ecossistema de negócios.

O evento reafirmou o compromisso de Macaé com o desenvolvimento econômico sustentável, promovendo um ambiente favorável ao empreendedorismo e à inovação.