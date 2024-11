Operação em Macaé promoveu segurança e regularização de veículos em ação conjunta - Foto: Reprodução

Operação em Macaé promoveu segurança e regularização de veículos em ação conjuntaFoto: Reprodução

Publicado 29/11/2024 10:14

Macaé - O 32º Batalhão de Polícia Militar realizou uma operação integrada com a secretaria de Mobilidade Urbana na última quinta-feira (28), na região da Glória, em Macaé, com o objetivo de reduzir crimes como roubo de veículos e acidentes de trânsito, além de combater infrações e organizar a circulação de veículos.

A ação contou com o apoio de motopatrulhas e agentes especializados, promovendo abordagens a pedestres e motoristas na Rua Dona Maria Reis. Entre as irregularidades verificadas estavam a ausência de documentos obrigatórios, falta de retrovisores, placas de identificação e outras condições essenciais previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

A operação resultou na remoção de dez motocicletas irregulares, encaminhadas para regularização, além da detenção de um indivíduo cuja motocicleta também foi apreendida. A pessoa envolvida foi conduzida à delegacia local, onde ficou à disposição das autoridades.

A iniciativa destacou a importância da fiscalização como ferramenta preventiva, evidenciando a prioridade dada à redução de acidentes e à segurança pública. O alinhamento entre segurança e mobilidade reforçou a proteção da população, demonstrando resultados efetivos no combate a práticas irregulares.

Operação em Macaé promoveu segurança e regularização de veículos em ação conjunta Foto: Divulgação