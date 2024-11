Cruzamento de ações e conscientização: 24 cruzes simbolizam vidas perdidas no trânsito em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 29/11/2024 10:56

Macaé - A Secretaria de Mobilidade Urbana lançou a campanha "Desacelere, Seu Bem Maior É a Vida", com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos da imprudência no trânsito e promover comportamentos seguros. A iniciativa teve início com uma ação simbólica na praia dos Cavaleiros, onde 24 cruzes foram fixadas na areia, representando as vidas perdidas em acidentes de trânsito este ano no município.

A campanha inclui palestras em escolas, empresas e comunidades, além da distribuição de materiais educativos e vídeos informativos. A Coordenadoria de Educação para o Trânsito também realiza visitas aos pontos mais críticos da cidade, buscando soluções para a redução dos índices de sinistros. A população pode participar enviando sugestões ou depoimentos por e-mail, colaborando para um trânsito mais seguro.

De acordo com os organizadores, a ação é uma chamada à empatia e responsabilidade coletiva, reforçando a importância de práticas prudentes no dia a dia.