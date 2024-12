Equipes promovem conscientização no Dia D, alertando sobre a importância de eliminar criadouros do Aedes aegypti - Foto: Divulgação

Equipes promovem conscientização no Dia D, alertando sobre a importância de eliminar criadouros do Aedes aegyptiFoto: Divulgação

Publicado 01/12/2024 13:08 | Atualizado 01/12/2024 13:09

Macaé - O Dia D de combate ao Aedes aegypti movimentou Macaé neste sábado, 30, reunindo moradores de todas as idades em diversas atividades de conscientização. Com o tema "Eu não deixo a dengue entrar aqui", a mobilização foi coordenada pela Gerência de Vigilância Ambiental e teve como objetivo intensificar as ações preventivas contra doenças como dengue, chikungunya e zika vírus.

A ação ocorreu em vários pontos estratégicos da cidade, com destaque para a Feirinha da Roça, onde foi montada uma tenda educativa. No local, moradores receberam informações sobre prevenção, participaram de jogos interativos e puderam observar animais peçonhentos com auxílio de uma lupa. Atividades semelhantes foram realizadas em bairros como Aroeira, Virgem Santa e Lagomar, além de espaços públicos como escolas e associações de moradores.

O público elogiou a iniciativa. Na Feirinha, um morador destacou a importância de estar alerta com a proximidade do verão, enquanto uma moradora da Riviera Fluminense elogiou as orientações recebidas. Crianças também participaram ativamente, interagindo com os educadores e reafirmando a mensagem de combate ao mosquito em casa.

Além das ações educativas, a programação incluiu atividades esportivas e culturais, como capoeira, futebol e ginástica, realizadas em praças e centros comunitários. Em áreas como Jardim Esperança e Nova Holanda, equipes realizaram visitas domiciliares e rodas de conversa com funcionários de empresas e frequentadores de unidades de saúde.

O gerente de Vigilância Ambiental destacou que pequenos cuidados diários, como eliminar possíveis criadouros, são fundamentais para prevenir a proliferação do mosquito. O supervisor geral reforçou o apelo à comunidade, sugerindo que cada cidadão dedique dez minutos por semana para vistoriar sua residência.

