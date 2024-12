Agentes da Vigilância Ambiental atuam em mutirões para prevenir arboviroses em Macaé - Foto: Ilustração

Agentes da Vigilância Ambiental atuam em mutirões para prevenir arboviroses em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 02/12/2024 10:05

Macaé - O mês de dezembro começou em Macaé com mutirões de combate ao mosquito Aedes aegypti, realizados pela Gerência de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. As ações, que percorrem diversos bairros e localidades, incluem visitas domiciliares, controle do vetor e orientação à população sobre medidas preventivas.

O cronograma da semana já foi definido. Nesta segunda-feira (2), o Parque Valentina Miranda recebeu uma tenda informativa para conscientização dos moradores. Águas Maravilhosas foi o foco na terça-feira (3), seguido por Areia Branca na quarta-feira (4). Na quinta (5), o mutirão esteve no Engenho da Praia e, na sexta-feira (6), chegou ao Mirante da Lagoa, sempre com tendas para esclarecimentos.

Além das visitas, os agentes realizaram tratamentos químicos e mecânicos, eliminando criadouros e instalando telas em caixas d’água. A população foi orientada a manter quintais limpos, armazenar adequadamente objetos que possam acumular água e descartar o lixo em locais apropriados. Pontos estratégicos como borracharias, ferros-velhos e cemitérios também foram monitorados.

Luan Campos, gerente de Vigilância Ambiental, destacou a importância das ações. "Nosso objetivo é atender todas as comunidades, principalmente com a chegada do verão. A prevenção é essencial para evitar a reprodução do mosquito e proteger a população", afirmou.

Denúncias e solicitações podem ser feitas presencialmente, por e-mail ou pelos canais Disque Dengue e WhatsApp Aedes. A Gerência está localizada na Rua Vereador Manoel Braga, 425, no Centro de Macaé.