Moto e ônibus envolvidos no acidente que vitimou duas pessoas na Linha Vermelha, em MiramarFoto: Reprodução

Publicado 01/12/2024 13:20

Macaé - Na manhã deste domingo, 1º, um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus resultou na morte de duas pessoas na Linha Vermelha, no bairro Miramar. O impacto da colisão deixou o trânsito lento na região, atraindo a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades, que trabalham para identificar as causas do choque. Equipes de socorro foram acionadas, mas as vítimas não resistiram aos ferimentos.

O local do acidente permaneceu isolado durante boa parte da manhã para a realização da perícia. A tragédia reforça o alerta sobre a importância da atenção e prudência no trânsito, especialmente em vias de intenso movimento.