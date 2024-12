Obras retratam a força e espiritualidade das Yabás em exposição aberta ao público no Sindipetro, Macaé - Foto: Divulgação

Obras retratam a força e espiritualidade das Yabás em exposição aberta ao público no Sindipetro, MacaéFoto: Divulgação

Publicado 02/12/2024 09:54

Macaé - A exposição "Pelos Caminhos de Yabá" convida o público a uma imersão na riqueza da espiritualidade e das tradições afro-brasileiras. Com cerca de 20 obras que destacam orixás femininas como Iansã, Oxum, Ewá, Nanã, Obá, Yemanjá e Onira, a mostra está em cartaz no espaço cultural Sindipetro, em Macaé, até a próxima terça-feira (3). A entrada é gratuita, e a exposição celebra o início do mês das Yabás, reforçando a importância da representatividade feminina nas religiões de matriz africana.

A mostra reúne pinturas, esculturas e indumentárias de artistas como Rodolfo Ribeiro, Lyon Jesus, Luiz Fernando e Thiago Ortiz. Os trajes em tamanho humano, que retratam divindades como Oxum, Iansã e Yemanjá, foram confeccionados com tecidos delicados, simbolizando os elementos naturais associados às Yabás. Um destaque é o estandarte de Oyá, assinado por Thiago Ortiz, que une tradição e estética contemporânea.

O idealizador e curador Marcelo Fonseca explica que o objetivo é promover conhecimento e reduzir preconceitos. "Queremos valorizar a força do feminino e democratizar o acesso a essas tradições fora dos espaços religiosos, mostrando a relevância das Yabás na cultura e na espiritualidade brasileiras."

Para o artista Rodolfo Ribeiro, que contribuiu com a maior parte das obras, a exposição é uma oportunidade de educar e combater preconceitos. "Macaé enfrenta desafios relacionados ao racismo e à intolerância religiosa. Pintar essas figuras é minha forma de desmistificar e ampliar o diálogo sobre essas tradições."

A mostra, que explora arquétipos e histórias sagradas das Yabás, é uma celebração da diversidade cultural e uma reflexão sobre a herança afro-brasileira.

