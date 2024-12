Material apreendido pela polícia em operação na Rodovia Amaral Peixoto - Foto: Reprodução

Publicado 02/12/2024 10:56

Macaé - Durante uma operação de inteligência realizada nas proximidades da Rodovia Amaral Peixoto, no bairro Brasília, em Macaé, agentes do 32º BPM identificaram e detiveram um indivíduo em atitude suspeita.

O homem, já conhecido na região por envolvimento com o tráfico de drogas ligado a uma facção criminosa, foi surpreendido enquanto manuseava uma sacola no local.Na abordagem, os policiais encontraram 57 pedras de crack e uma quantia em dinheiro de R$ 25,00. Após a revista e constatação do material ilícito, o suspeito foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e o material apreendido ficou à disposição da Justiça para investigação.