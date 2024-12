Apreensão de drogas e dinheiro durante ação policial em Macaé - Foto: Reprodução

Publicado 02/12/2024 11:25

Macaé - A Polícia Militar de Macaé executou duas ações de sucesso, resultando na apreensão de drogas e na prisão de suspeitos em diferentes pontos da cidade. As operações ocorreram nos bairros Cajueiro e Visconde de Araújo, ambos com fortes indícios de tráfico de drogas.

Na primeira ocorrência, a guarnição do GAT realizava patrulhamento na Rua Jandira Perlingeiro, próximo ao número 206, quando avistou um homem com uma mochila preta, que demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial. Ao tentar fugir, ele foi interceptado e, durante a abordagem, afirmou ter perdido algo. Após revista, foram encontradas 13 pedras de crack, 50 pinos de cocaína, R$ 40,00 em dinheiro e um aparelho celular Motorola. O suspeito foi levado à 123ª Delegacia de Polícia para as devidas providências.

Em outra ação, na Rua Zacarias Macedo, na comunidade do Visconde de Araújo, a guarnição da APREV CENTRO estava em patrulhamento quando percebeu um indivíduo suspeito, que, ao notar a aproximação da viatura, demonstrou apreensão. Durante a abordagem, o homem prontamente alegou ter "perdido" algo. Na revista, foram encontrados R$ 150,00 e uma mochila contendo substâncias ilícitas, que estavam sendo contabilizadas. O suspeito também foi encaminhado à delegacia.

As operações são mais um reflexo do trabalho contínuo das forças de segurança para combater o tráfico de drogas na região. Ambos os casos seguem em investigação.

