Homenagem marca a inauguração da Casa do Servidor, que leva o nome de Júlio Martins Antunes - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 03/12/2024 16:35

Macaé - A Casa do Servidor foi oficialmente inaugurada em Macaé, trazendo um conjunto de serviços voltados para o bem-estar físico, emocional e social dos servidores municipais. Localizada no Centro da cidade, a unidade oferece terapias integrativas, fisioterapia, atendimento nutricional e psicológico. O espaço, que também conta com um consultório odontológico, tem como meta beneficiar cerca de 17 mil servidores da Prefeitura.

O local foi nomeado em homenagem ao servidor Júlio Martins Antunes, escolhido por meio de votação entre os funcionários públicos. Júlio dedicou mais de 30 anos à administração municipal e teve papel marcante em várias secretarias. Sua família esteve presente na cerimônia, reconhecendo o tributo à sua trajetória.

Com 18 salas acessíveis, o espaço amplia o suporte aos servidores, oferecendo aulas de dança, atendimento psiquiátrico e ações como a criação de uma academia do servidor e parcerias com o comércio local para descontos. Em breve, será implementada a certificação ISO 9001, reforçando a qualidade e a eficiência dos serviços.

