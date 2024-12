Material apreendido em operação policial em Visconde de Araújo - Foto: Divulgação

Publicado 03/12/2024 18:05

Macaé - Uma abordagem realizada em Visconde de Araújo, Macaé, resultou na apreensão de dois suspeitos e diversos materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes. A ação ocorreu na Rua Secretário Salo Brand durante patrulhamento de rotina, quando policiais identificaram dois indivíduos em atitude suspeita.



Ao perceberem a aproximação da equipe, os suspeitos tentaram fugir, mas foram interceptados. Na revista pessoal, foram encontrados sete pedras de crack, uma bucha de maconha, um cigarro de maconha e R$ 249 com um dos detidos. Com o segundo abordado, os agentes localizaram um cigarro de maconha e uma bucha da mesma substância. Próximo ao local da abordagem, mais 12 buchas de maconha e um celular foram recolhidos.



Os detidos e o material apreendido foram encaminhados à delegacia da região, onde as autoridades enquadraram os suspeitos nos artigos 33 e 35 da lei 11.343/06, por tráfico e associação para o tráfico. Ambos permanecem à disposição da justiça.