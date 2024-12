Especialista alerta para a importância de campanhas educativas e mídia na redução de acidentes de trânsito - Foto: Ilustração

Especialista alerta para a importância de campanhas educativas e mídia na redução de acidentes de trânsitoFoto: Ilustração

Publicado 04/12/2024 16:18

Macaé - O aumento de acidentes de trânsito em Macaé tem gerado preocupações nas autoridades e na população. De acordo com os dados do primeiro semestre deste ano, a cidade registrou 757 acidentes, sendo 24 fatais – um número superior ao mesmo período de 2023, quando ocorreram 22 óbitos. Os tipos de acidentes mais recorrentes incluem colisões entre moto e carro, atropelamentos e capotamentos. Esses números ressaltam a urgência de campanhas educativas que abordem diferentes situações e alertem motoristas, ciclistas e pedestres para os riscos do trânsito.

Os principais fatores para esses acidentes incluem o consumo de álcool, excesso de velocidade, distração e o desrespeito às sinalizações de trânsito. A combinação desses comportamentos irresponsáveis tem tornado o trânsito mais perigoso e intensificado o número de vítimas.

Leandro Aracati, Educador de Trânsito e Diretor de Educação para o Trânsito de Macaé, destaca que as campanhas educativas têm se mostrado um recurso fundamental para a mudança de comportamento. “A nossa missão é conscientizar a população sobre os riscos de atitudes imprudentes, como dirigir embriagado ou em alta velocidade. O objetivo é transformar comportamentos, criar um ambiente mais seguro e reduzir o número de acidentes”, explica.

A mídia desempenha um papel importante nesse processo, pois a divulgação de acidentes serve como alerta para os motoristas, chamando a atenção para os perigos reais e a necessidade de um comportamento mais responsável ao volante. “A informação constante sobre os acidentes faz com que as pessoas reflitam sobre as consequências de suas ações e reforça a importância de dirigir com atenção e respeito ao próximo”, afirmou Aracati.

O panorama brasileiro também é alarmante, com uma crescente mortalidade no trânsito. Nos últimos cinco anos, o número de mortes no trânsito aumentou, passando de cerca de 32 mil em 2019 para 34 mil em 2022, segundo dados do Sistema de Informações de Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde.

