Entorpecentes apreendidos pelo 32º BPM durante a operação em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 03/12/2024 18:18

Macaé - Agentes do 32º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma grande apreensão de drogas no bairro Aeroporto, em Macaé. A ação resultou na detenção de dois suspeitos e na apreensão de oito tabletes de maconha, estimados em um valor de mercado de aproximadamente R$ 70 mil.



A operação teve início após informações apontarem que um veículo Spin branco estaria transportando entorpecentes. Durante as buscas, o carro foi localizado e abordado. Na revista, os policiais encontraram os tabletes de droga escondidos no interior do veículo.



Os dois ocupantes do automóvel foram conduzidos à 123ª Delegacia de Polícia, onde permaneceram presos, sendo enquadrados no artigo 33 da Lei de Drogas.