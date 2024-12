Drogas e dinheiro apreendidos durante ação policial no Cajueiro, em Macaé - Foto: Reprodução

Drogas e dinheiro apreendidos durante ação policial no Cajueiro, em MacaéFoto: Reprodução

Publicado 04/12/2024 09:19 | Atualizado 04/12/2024 09:21

Macaé - Uma operação realizada na Rua Jandira Perlingeiro, no bairro Cajueiro, em Macaé, resultou na apreensão de drogas, dinheiro e um aparelho celular. A ação foi conduzida por agentes do Grupo de Ações Táticas do 32º Batalhão, que patrulhavam a região conhecida pela movimentação ligada ao tráfico.

Durante a abordagem inicial, os suspeitos revistados não portavam material ilícito. No entanto, um dos indivíduos tentou se desfazer de uma sacola, jogando-a sobre o portão de uma residência. O proprietário do imóvel, ao abrir o portão, permitiu que os policiais identificassem o conteúdo: vinte porções de maconha. Ao ser questionado, o suspeito assumiu a propriedade do material e revelou que o revendia para um conhecido da localidade.

Na sequência, a mesma pessoa entregou voluntariamente dez pedras de crack e R$ 195 que estavam escondidos em sua roupa. Com a conclusão da ocorrência, os policiais encaminharam o caso à delegacia para análise.

Drogas e dinheiro apreendidos durante ação policial no Cajueiro, em Macaé Foto: Divulgação