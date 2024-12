Evento promovido pela Ompetro com apoio da Firjan, reuniu líderes do setor energético e especialistas em desenvolvimento econômico - Foto: Divulgação

Evento promovido pela Ompetro com apoio da Firjan, reuniu líderes do setor energético e especialistas em desenvolvimento econômico Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2024 16:35

Macaé - Macaé esteve presente no Connex-E Summit Preparatory, realizado nesta terça-feira (3) em Campos dos Goytacazes. O evento, promovido pela Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro) com apoio da Firjan, reuniu líderes do setor energético e especialistas em desenvolvimento econômico para discutir os avanços e desafios do setor energético brasileiro.



Rodrigo Vianna, Secretário de Desenvolvimento Econômico de Macaé, destacou durante o evento a necessidade de garantir um desenvolvimento sustentável para o setor, especialmente em tempos de reinvestimento no petróleo e a transição para fontes renováveis de energia. "Discutimos soluções que atendam às demandas atuais e futuras, focando na sustentabilidade do setor", afirmou.

Prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, e a procuradora-geral de Carapebus, Kênia Quyintal, marcaram presença no evento. Foto: Douglas Smmithy

Vianna também ressaltou o papel de Macaé como um hub energético, essencial para a conexão de energias e o desenvolvimento da região. "Os novos investimentos, as políticas públicas e o futuro da nossa região foram pontos centrais na formulação de estratégias para um desenvolvimento econômico responsável e ambientalmente sustentável", completou.



O evento contou com painéis abordando temas estratégicos, como os 50 anos da Petrobras na Bacia de Campos, desafios regulatórios, inovações tecnológicas, transição energética e novas matrizes de produção no Estado. Biocombustíveis e hidrogênio verde também foram discutidos como alternativas para o futuro do setor energético.

