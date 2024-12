Prefeito Welberth Rezende destacou a importância do chamamento como uma oportunidade para aprimorar a futura licitação do projeto - Foto: Ilustração

Publicado 05/12/2024 10:02

Macaé - Em busca de inovação e eficiência no atendimento às pessoas com deficiência, a Prefeitura de Macaé publicou o Aviso de Chamamento Público nº 014/2024. O objetivo é receber propostas e estudos técnicos que subsidiem a criação de um Centro de Referência Multiprofissional para atendimento especializado na cidade.

Segundo o edital, as contribuições devem abranger desde estudos de viabilidade até projetos tecnológicos e operacionais que atendam às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. A data final para envio dos documentos é 2 de janeiro de 2025, às 23h59, e os interessados podem submeter as propostas por e-mail ou pelo Protocolo Online da Prefeitura.

O prefeito, Welberth (Cidadania), destacou a importância do chamamento como uma oportunidade para aprimorar a futura licitação do projeto. “Queremos que esse processo agregue soluções criativas e sustentáveis, que nos permitam oferecer um serviço de excelência às pessoas com deficiência em Macaé”, afirmou.

A Comissão Permanente de Contratação reforçou que todos os documentos exigidos constam no edital, que pode ser acessado pelos sites oficiais do município e do Portal Nacional de Contratações Públicas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2791-9008, ramal 246.

Com este chamamento, vale ressaltar, Macaé busca não apenas estruturar um equipamento de saúde, mas consolidar um modelo de atendimento multiprofissional que atenda de forma integral às necessidades da população com deficiência, avançando na promoção da inclusão e da qualidade de vida.