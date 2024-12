Vila do Papai Noel promete encantar moradores e turistas com atrações interativas e decoração especial - Foto: Reprodução

Publicado 05/12/2024 11:52 | Atualizado 05/12/2024 11:54

Macaé - A tão aguardada inauguração da Vila do Papai Noel no Parque da Praia Campista, inicialmente prevista para esta quarta-feira (4), será realizada na sexta-feira (6), às 19h. A mudança foi motivada pelas condições climáticas, garantindo a segurança e o conforto do público.

O espaço foi decorado especialmente para o Natal e estará aberto até 6 de janeiro, oferecendo ambientes interativos, como a casa do Papai Noel, e cenários perfeitos para fotos. A programação inclui apresentações variadas, valorizando o espírito natalino e atraindo moradores e visitantes.

Outra grande atração é o espetáculo das Águas Dançantes, que estreia no domingo, 8 de dezembro, às 20h, na Lagoa de Imboassica. Este ano, a experiência será ainda mais inclusiva, com fogos de baixo ruído para evitar desconforto a pessoas sensíveis e animais. As apresentações seguirão ao longo do mês em datas programadas, com horários específicos para dias úteis e fins de semana.

O Natal Magia, sucesso no ano anterior, espera atrair cerca de 200 mil pessoas e movimentar a economia local, como registrado em 2024, quando o evento gerou R$ 45 milhões. Para o Réveillon, a expectativa é superar a marca de 100 mil turistas, distribuídos entre a Praia dos Cavaleiros e a Praia da Barra, com impacto positivo de cerca de R$ 20 milhões para o município.

