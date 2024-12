Instituto é reconhecido entre os melhores do Brasil pela eficiência na gestão de recursos e sustentabilidade - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 06/12/2024 11:08

Macaé - O Instituto de Previdência Social de Macaé (Macaeprev) atingiu um marco histórico ao conquistar a nota máxima "A" no Índice de Situação Previdenciária (ISP), avaliação realizada pelo Ministério da Previdência Social. Este reconhecimento coloca o Macaeprev em uma posição de destaque nacional, figurando entre os 55 Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) que obtiveram a classificação mais alta no país, de um total de 2.138 avaliados.

A importância desse resultado vai além do prestígio institucional, pois reflete a excelência na gestão dos recursos públicos e na preservação dos direitos previdenciários dos servidores municipais. Segundo o presidente do Macaeprev, Cláudio de Freitas Duarte, essa conquista é um símbolo de que Macaé está na vanguarda das práticas administrativas, unindo sustentabilidade financeira, transparência e eficiência.

“O ISP é um indicador que avalia a saúde financeira, o equilíbrio atuarial e a transparência dos RPPS em todo o Brasil. Alcançar a nota máxima demonstra que estamos cumprindo nosso compromisso com responsabilidade e que os servidores, aposentados e pensionistas podem confiar no futuro de sua previdência”, explicou Duarte.

O Macaeprev não apenas se destacou entre os institutos do país, mas também entrou para o seleto grupo dos 10 melhores RPPS de grande porte, consolidando sua relevância no cenário nacional. Para Duarte, o resultado é fruto do trabalho conjunto de toda a equipe, incluindo o Conselho Previdenciário, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, que têm atuado para fortalecer a segurança financeira e a credibilidade do sistema previdenciário local.

Impacto direto nos servidores e na cidade – A nota "A" no ISP traz benefícios significativos para a população de Macaé. Além de reforçar a confiança no Macaeprev, o reconhecimento atesta que o Instituto tem condições sólidas para garantir o pagamento de benefícios aos servidores e suas famílias por décadas. Esse nível de segurança financeira é essencial para tranquilizar os trabalhadores que confiam suas aposentadorias ao sistema público.

Cláudio Duarte destacou ainda que a conquista do Macaeprev também contribui para atrair investimentos ao município, uma vez que demonstra gestão eficiente dos recursos públicos e compromisso com a sustentabilidade. “Este é um marco para Macaé. A previdência desempenha um papel fundamental na estabilidade econômica da cidade, e esse reconhecimento fortalece nossa posição como referência em todo o Brasil”, ressaltou.

Uma gestão exemplar e inovadora – Desde 2021, o Macaeprev vem implementando práticas modernas de gestão, que incluem melhorias nos processos administrativos, maior transparência na comunicação com os servidores e a adoção de ferramentas tecnológicas que garantem mais eficiência e controle dos recursos.

“Essa conquista não é apenas um resultado numérico. Ela representa a concretização de um trabalho que coloca os servidores como prioridade, garantindo que cada benefício pago seja sustentável e cada investimento seja realizado com cautela e responsabilidade”, concluiu Duarte.