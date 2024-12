A grandiosa decoração natalina do Shopping Plaza Macaé promete criar memórias inesquecíveis para toda a família - Foto: Divulgação

A grandiosa decoração natalina do Shopping Plaza Macaé promete criar memórias inesquecíveis para toda a famíliaFoto: Divulgação

Publicado 07/12/2024 09:54

Macaé - O Shopping Plaza Macaé está trazendo a magia do Natal para o coração da cidade com uma programação especial e gratuita que se estende até 22 de dezembro. Assinada por O Boticário, a temporada natalina promete encantar todas as idades com atividades temáticas, apresentações culturais e uma decoração deslumbrante.

Com destaque para três árvores de Natal monumentais, sendo a externa com mais de 10 metros de altura, uma de 9 metros na praça principal e outra de 5 metros na praça de alimentação, o espaço oferece locais perfeitos para fotos e celebrações em família.

A programação inclui apresentações como a Parada de Natal e a Caravana da Alegria, corais temáticos e até um Café com Papai Noel, evento exclusivo com vagas limitadas. Para participar do café, basta retirar o cupom pelo aplicativo do shopping.

Além disso, os corais "Mãos que Cantam e Encantam", em Libras, e Clave de Sol prometem momentos emocionantes, refletindo o espírito inclusivo e acolhedor do Natal.

Programação de destaque:

- 8 de dezembro: Parada de Natal com a Caravana da Alegria às 17h.

- 15 de dezembro: Café com Papai Noel às 10h30 (entrada principal).

- 22 de dezembro: Encerramento com a Parada de Natal às 17h.