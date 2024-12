Com adesivos temáticos e estrutura moderna, o Bondinho da Praia promete mais conforto para quem vai aproveitar o verão - Foto: Divulgação

Com adesivos temáticos e estrutura moderna, o Bondinho da Praia promete mais conforto para quem vai aproveitar o verãoFoto: Divulgação

Publicado 07/12/2024 09:50

Macaé - O "Bondinho da Praia", serviço de transporte que já conquistou os moradores de Macaé, retorna às ruas neste sábado (7), prometendo facilitar o acesso às praias mais frequentadas durante o verão. Com saídas a cada 15 minutos do Terminal Central, o itinerário inclui as praias Campista, Cavaleiros, Pecado e a Lagoa de Imboassica, funcionando diariamente até o final da estação mais quente do ano.

Os ônibus do Bondinho oferecem mais do que mobilidade: equipados com ar-condicionado, wifi e acessibilidade, garantem conforto e comodidade aos usuários. O serviço mantém a tarifa de R$ 1,00, válida para quem utiliza o Cartão Macaé.

“Os veículos percorrem até o bairro Pecado e retornam ao Terminal, operando em linha circular. Para facilitar a identificação, os ônibus estão adesivados com temas de verão, reforçando o clima descontraído da estação", explica Luiz Carlos Moreira, diretor da Coordenadoria de Transporte.

O Bondinho da Praia não é apenas uma alternativa de transporte, mas um reflexo do compromisso de Macaé em oferecer um serviço público de qualidade. A iniciativa incentiva o turismo local, facilita o acesso às belezas naturais da cidade e transforma o deslocamento em uma experiência mais agradável para todos.