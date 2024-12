Drogas e dinheiro apreendidos em operação policial em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 09/12/2024 09:26

Macaé - Uma operação policial em Macaé resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de 158 pinos de cocaína e uma quantia de R$ 340, desarticulando mais um ponto de tráfico de drogas na região. A ação ocorreu na Amaral Peixoto, no bairro Visconde, área já monitorada pelas autoridades devido ao histórico de atividades ilícitas.

Durante patrulhamento de rotina, a guarnição localizou um homem que admitiu estar traficando no local conhecido como Manilha. Após a abordagem, o indivíduo colaborou com os agentes, levando-os ao esconderijo onde o material ilícito estava armazenado.

Todo o material apreendido foi apresentado na 123ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito foi autuado por tráfico de drogas com base no artigo 33 da Lei 11.343/2006, permanecendo detido à disposição da Justiça. A operação destacou a eficácia da estratégia policial em áreas de maior vulnerabilidade, reforçando o combate ao crime organizado no município.