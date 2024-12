Professores da rede municipal utilizam projetores para tornar as aulas mais dinâmicas e atrativas - Foto: Divulgação

Publicado 07/12/2024 10:03

Macaé - As escolas da rede municipal de ensino de Macaé avançaram em inovação tecnológica com a distribuição de 1.317 projetores de imagem. Os equipamentos foram entregues a 106 unidades escolares, contemplando desde a Educação Infantil até o Ensino Fundamental, reforçando o compromisso com a qualidade do ensino e a modernização dos recursos pedagógicos.

O secretário de Educação, Robério Dias, destacou que a iniciativa é um marco importante no processo de modernização das ferramentas educacionais. Segundo ele, os projetores representam uma oportunidade para diversificar as metodologias de ensino, possibilitando que os professores explorem recursos visuais, como imagens e animações, enriquecendo as aulas e aumentando o engajamento dos alunos.

Norma Maldonado, diretora da Escola Municipal Joffre Frossard, ressaltou os impactos positivos do novo recurso. De acordo com a gestora, os projetores não apenas facilitam o desenvolvimento das atividades pedagógicas, mas também tornam o aprendizado mais dinâmico, melhorando o contato visual e otimizando o tempo das aulas.

A introdução desses equipamentos nas salas de aula reflete o esforço em transformar o ambiente escolar, promovendo maior interação entre alunos e professores e ampliando as possibilidades de aprendizado. A entrega dos projetores integra uma série de ações voltadas para a melhoria da infraestrutura educacional no município.