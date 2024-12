Veterinário realiza castração gratuita, promovendo saúde e bem-estar animal em Macaé - Foto: Ilustração

Veterinário realiza castração gratuita, promovendo saúde e bem-estar animal em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 08/12/2024 10:11

Macaé - Macaé avança na proteção animal com a oferta de castrações gratuitas para cães e gatos por meio do programa Macaé PET. O serviço, realizado pela Secretaria de Proteção e Defesa do Animal, é acessível aos tutores por agendamento, bastando realizar o cadastro pelo telefone (22) 99105-1769.

A iniciativa promove importantes benefícios à saúde dos animais e da comunidade, como controle populacional, aumento da longevidade, redução de doenças como o câncer e prevenção de comportamentos agressivos. Para se qualificar, os animais devem ter mais de seis meses de idade e estar saudáveis.

O programa também oferece suporte completo aos tutores, com exames pré-operatórios, uso de anestesia inalatória em casos específicos e fornecimento de roupas cirúrgicas e medicamentos para o pós-operatório. O atendimento contempla cães e gatos de todas as raças, contribuindo para uma convivência mais saudável entre animais e pessoas.