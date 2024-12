Águas dançantes encantam o público na Lagoa de Imboassica, unindo tecnologia e emoção - Foto: Divulgação

Publicado 09/12/2024 10:31

Macaé - A abertura do Show das Águas Dançantes de 2024 iluminou a noite de domingo (8) na Lagoa de Imboassica, em Macaé, encantando moradores, turistas e visitantes. O evento reuniu milhares de pessoas em uma celebração repleta de luz, música e emoção, dando início a uma temporada de 16 apresentações que seguem até 1º de janeiro de 2025. O espetáculo, com 20 minutos de duração, combina projeções, trilhas natalinas e coreografias sincronizadas de água e luz, oferecendo uma experiência única e inesquecível.

Famílias de todas as idades ficaram deslumbradas com o show, que incluiu um filme natalino projetado em dois painéis gigantes de LED e uma extensão de uma hora de coreografias das águas dançantes. A assistente administrativa Stephany Pereira de Souza, que assistiu pela primeira vez, destacou a organização impecável e a grandiosidade da apresentação. "Estamos maravilhados com tudo o que vimos. É realmente mágico!", afirmou.

A estrutura impressionante do evento conta com duas balsas de 50 toneladas, 50 refletores e 200 metros de flutuantes, que suportam equipamentos avançados para as coreografias. A grandiosa árvore de Natal, decorada com LEDs e efeitos de fogo, é um dos pontos altos do espetáculo, complementando a experiência visual e sonora.

O secretário adjunto de Turismo destacou o crescimento anual do evento, que nesta edição valoriza ainda mais o simbolismo do Natal com tecnologia de ponta e mensagens de amor e solidariedade. As apresentações ocorrem em dias de semana às 21h e nos finais de semana às 20h, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 e 30, com encerramento no primeiro dia de 2025.