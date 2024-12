UPA do Lagomar passa por reforma e recebe melhorias em Macaé - Foto: Ilustração

UPA do Lagomar passa por reforma e recebe melhorias em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 09/12/2024 15:00

Macaé - A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Lagomar, em Macaé, passou por uma reforma completa que promete transformar o atendimento de saúde na região e elevar significativamente a qualidade de vida dos moradores. As melhorias foram anunciadas pelo prefeito Welberth Rezende, que destacou os detalhes das obras realizadas.

A unidade recebeu reparos estruturais essenciais, como revisão das instalações elétricas e hidráulicas, além de correções em problemas críticos no teto, que apresentava vazamentos, e no piso, que estava deteriorado. A nova pintura deu um aspecto revitalizado à unidade, aumentando a sensação de acolhimento para os usuários.

“Fizemos uma reforma geral, resolvendo questões que comprometiam a segurança e o conforto de quem utiliza o serviço. Essa melhoria é um passo importante para oferecer saúde de qualidade aos moradores do Lagomar e bairros próximos”, afirmou o prefeito.

A reforma busca impactar diretamente a vida da população, garantindo um ambiente mais seguro, funcional e eficiente para atendimentos de urgência. Para os moradores do bairro, a revitalização da UPA representa um avanço essencial no acesso à saúde pública e demonstra o compromisso do poder público em atender às necessidades locais.

Com a expectativa de que a intervenção reduza problemas recorrentes e amplie a eficiência dos serviços, a iniciativa reforça a prioridade em oferecer condições dignas para quem depende do sistema de saúde municipal. As melhorias, segundo a administração, são apenas uma etapa de um trabalho contínuo para transformar a realidade da saúde em Macaé.