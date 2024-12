Responsável pela Defesa Civil orientou a população a adotar medidas de precaução - Foto: Douglas Smmithy

Responsável pela Defesa Civil orientou a população a adotar medidas de precauçãoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 10/12/2024 12:49

Macaé - A Defesa Civil de Macaé emitiu um alerta importante sobre as condições climáticas previstas para o município. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as próximas horas poderão ser marcadas por chuvas intensas, com acumulados variando entre 30 a 60 mm por hora ou 50 a 100 mm ao longo do dia, além de ventos fortes que podem alcançar de 60 a 100 km/h.

Em face dessas condições adversas, o responsável pela Defesa Civil orientou a população a adotar medidas de precaução. Em caso de ventos fortes, é fundamental evitar se abrigar sob árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Também é recomendado que os veículos não sejam estacionados próximos a torres de transmissão ou placas de publicidade. Para minimizar os riscos, a orientação é desligar aparelhos elétricos e até mesmo o quadro geral de energia, se possível.

A Defesa Civil está disponível para fornecer mais informações e orientar a população por meio do telefone 199 e pelo WhatsApp (22) 99103-4275. Em situações de emergência, o Corpo de Bombeiros pode ser acionado pelo número 193.