Equipes de saúde em ação no Dia D contra a Dengue, promovendo orientações e eliminando focos do Aedes aegyptiFoto: Ilustração

Publicado 13/12/2024 10:07

Macaé - No próximo sábado (14), Macaé participará do Dia D Nacional de Mobilização contra a Dengue, com atividades promovidas pela Gerência de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. A iniciativa, que ocorre simultaneamente em todo o país, tem como objetivo reforçar as ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

A ação se concentrará nos bairros Aroeira, Lagomar, Parque Aeroporto e no Calçadão da Avenida Rui Barbosa, a partir das 8h30. Equipes da Vigilância Ambiental e de outros setores de saúde realizarão abordagens educativas, orientações e eliminação de possíveis criadouros do mosquito.

Segundo o gerente de Vigilância Ambiental, Luan Campos, o verão favorece a proliferação do Aedes devido às altas temperaturas e chuvas frequentes. “Com atitudes simples, como eliminar água parada, conseguimos evitar uma possível epidemia. Cerca de 80% dos focos estão nas residências”, alertou.

A campanha dos 10 minutos, que estimula o morador a inspecionar semanalmente sua casa, será reforçada durante o evento. Além disso, haverá orientações sobre os sintomas das doenças transmitidas pelo Aedes, como febre, manchas vermelhas no corpo e dores atrás dos olhos. A população é incentivada a buscar atendimento médico ao perceber esses sinais.

Para denúncias ou solicitações, a Gerência de Vigilância Ambiental disponibiliza o Disque Dengue (0800-022-6461) e o WhatsApp Aedes (22) 2772-6461.