Equipe do Procon orienta consumidores no calçadão de Macaé com dicas para compras de Natal seguras e conscientes - Foto: Divulgação

Publicado 12/12/2024 11:40

Macaé - O Procon de Macaé realizou na quarta-feira (11) uma ação especial no calçadão da Avenida Rui Barbosa, no Centro da cidade, para orientar os consumidores sobre práticas seguras e conscientes nas compras de Natal. Com uma tenda montada em frente à Sociedade Musical Nova Aurora, a iniciativa contou com distribuição de panfletos informativos e a presença do personagem "Proconzinho", chamando atenção para os direitos do consumidor.

Gilcimar Prata, secretário adjunto de Proteção e Defesa do Consumidor, destacou a importância da cautela nas compras de fim de ano, especialmente em plataformas online. Ele lembrou que informações detalhadas sobre troca, reembolso e qualidade dos produtos podem evitar problemas futuros.

A ação também recebeu elogios dos moradores, como Elisângela Souza, do Jardim Franco, que ressaltou o impacto positivo da proximidade do Procon com os consumidores.