Representantes de Macaé, Carapebus e Quissamã debatem estratégias ambientais durante a 1ª Conferência Intermunicipal no IFF/Quissamã - Foto: Divulgação

Representantes de Macaé, Carapebus e Quissamã debatem estratégias ambientais durante a 1ª Conferência Intermunicipal no IFF/QuissamãFoto: Divulgação

Publicado 13/12/2024 10:16

Macaé - A primeira edição da Conferência Intermunicipal do Meio Ambiente e Mudança do Clima reuniu, nesta quinta-feira (12), representantes de Macaé, Carapebus e Quissamã no Instituto Federal Fluminense (IFF/Quissamã). O evento destacou a integração de políticas públicas e o fortalecimento da governança ambiental entre os municípios, definindo estratégias conjuntas para mitigar os impactos das mudanças climáticas.

Durante o encontro, foram debatidos cinco eixos temáticos que vão desde a redução de emissões de gases de efeito estufa até a justiça climática e a transformação ecológica. O evento também marcou a escolha de delegados para representar a região na 5ª Conferência Estadual de Meio Ambiente em 2025.

A secretária de Ambiente e Sustentabilidade de Macaé, Isaura Sales, enfatizou a importância da união entre os municípios para enfrentar desafios climáticos, citando iniciativas locais como o plantio de 5 mil árvores nativas e a criação de corredores ecológicos. Já o vice-prefeito de Quissamã, Célio Chapeta, destacou a relevância de debates que promovam o desenvolvimento sustentável regional.

A conferência teve a participação de autoridades, sociedade civil, ONGs e instituições de ensino, reafirmando o compromisso com ações que garantam um futuro sustentável e resiliente para a região.

Representantes de Macaé, Carapebus e Quissamã debatem estratégias ambientais durante a 1ª Conferência Intermunicipal no IFF/Quissamã Foto: Divulgação