Adolescente foi detido durante patrulhamento da equipe Segurança Presente no centro de MacaéFoto: Divulgação

Publicado 13/12/2024 15:36

Macaé - Durante patrulhamento na área central de Macaé, na noite de quarta-feira (11), a equipe do programa Segurança Presente abordou um adolescente de 16 anos em situação suspeita. Ele trafegava em uma motocicleta sem placa, sem capacete e com um volume visível na bermuda.

Após uma revista pessoal, os agentes encontraram 40 trouxinhas de maconha no bolso do jovem. Questionado, ele admitiu não possuir documentos nem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao verificarem a motocicleta, os policiais identificaram que a numeração do motor estava suprimida.

Diante dos fatos, o adolescente foi conduzido à 123ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei 11.343/06, e por adulteração de sinal identificador de veículo, conforme o artigo 311 do Código Penal. Ele permaneceu apreendido à disposição da Justiça.