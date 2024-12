Agentes realizam visitas e orientações no Dia D contra o mosquito Aedes aegypti - Foto: Divulgação

Agentes realizam visitas e orientações no Dia D contra o mosquito Aedes aegyptiFoto: Divulgação

Publicado 14/12/2024 14:26

Macaé - Neste sábado (14), foi realizado o Dia D Nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. A mobilização incluiu visitas domiciliares e entrega de material educativo em bairros como Lagomar, Aroeira, Parque Aeroporto, Centro e Córrego do Ouro.



O gerente de Vigilância Ambiental em Saúde destacou que o bairro Lagomar está em alerta, segundo o Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa). Agentes orientaram moradores sobre a inspeção de quintais, enfatizando que 52% dos focos do mosquito são encontrados em depósitos no chão, muitas vezes sem a devida vedação ou limpeza.



Com cinco mil casos registrados neste ano, a ação reforçou a importância de evitar o acúmulo de água em recipientes. Denúncias e informações podem ser feitas pelo Disque Dengue ou WhatsApp Aedes.