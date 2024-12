Professoras voluntárias do Projeto IntegrARTE recebem certificado em cerimônia especial na APAE - Foto: Divulgação

Publicado 15/12/2024 12:25

Macaé - Artesãs que atuam como professoras voluntárias na APAE foram homenageadas com certificados de participação no Projeto IntegrARTE. A ação, que conta com a parceria da Secretaria Municipal de Cultura, promove oficinas de artesanato para mães de assistidos enquanto seus filhos participam das atividades na instituição.

Bruno Pinheiro, coordenador de Artesanato da Secretaria de Cultura, destacou o impacto social do projeto e o papel das voluntárias: “O comprometimento de cada uma é admirável. Além de contribuir com a comunidade, o certificado também abre portas para quem deseja se inscrever em editais de incentivo cultural, como os das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo”.

A assistente social e mediadora do grupo IntegrARTE, Ivana Girardi, também comemorou os resultados da iniciativa. “Esses encontros são momentos de troca, aprendizado e acolhimento. Sentimos o amor e a dedicação das artesãs em cada aula, e isso faz toda a diferença para as participantes. Estamos planejando novidades para 2025”, revelou.

Entre as atividades oferecidas, oficinas de macramê, MDF e crochê têm sido as mais procuradas. Jaqueline Portugal, mãe de Davi, de 13 anos, que é assistido pela APAE há três anos, compartilhou sua experiência: “Essas aulas são terapêuticas. Além de nos trazer bem-estar, é uma oportunidade de aprendizado que transforma nosso dia a dia”.

Atualmente, 13 artesãs atuam como voluntárias no projeto. Dinazil Domingos e Cristina Vieira, que representaram o grupo durante a cerimônia, reafirmaram o compromisso de continuar o trabalho em 2025, reforçando o impacto positivo na vida das participantes e suas famílias.