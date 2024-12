Praia de Cavaleiros será um dos pontos liberados para instalação de tendas no Réveillon - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 16/12/2024 12:17

Macaé - As famílias que planejam comemorar o Réveillon em tendas nas praias locais já podem se cadastrar para utilizar os espaços. O período de inscrição começou nesta segunda-feira (16) e seguirá até o dia 30. As estruturas, que devem ter no máximo 3x3 metros, precisarão ser autorizadas de acordo com a demanda e respeitando áreas de preservação ambiental, como a vegetação de restinga.

As tendas poderão ser instaladas nas praias da Barra, Imbetiba, Cavaleiros e Pecado, sendo permitido apenas um cadastro por pessoa. O atendimento será realizado presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, no Setor de Ordenamento e Eventos, localizado no Centro Administrativo Luiz Osório, na Avenida Presidente Sodré.

Interessados, sejam moradores ou turistas, deverão apresentar documento de identificação com foto, CPF e indicar no ato da inscrição o local desejado. A montagem será permitida somente no dia 31 de dezembro, a partir das 14h, e será monitorada por agentes de fiscalização para garantir o uso correto dos espaços.

Durante o cadastro, os inscritos receberão orientações sobre as regras para montagem e utilização das tendas, visando assegurar o ordenamento na orla e o respeito às normas de convivência durante as celebrações de fim de ano.