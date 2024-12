A Cidade Universitária de Macaé será palco do lançamento do livro que promove redes de proteção à infância - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 16/12/2024 12:13

Macaé - Um novo livro voltado à proteção e ao cuidado ampliado de crianças e adolescentes será lançado na próxima terça-feira (17), às 9h, na Cidade Universitária de Macaé. Intitulada "Polifonias: Sistema de Garantias de Direitos e o Cuidado Ampliado da Criança e do Adolescente", a obra interinstitucional foi organizada por especialistas e reúne contribuições de profissionais de diversas áreas para fortalecer as redes de proteção e articular múltiplos saberes.

A publicação é fruto de uma parceria entre instituições como a Secretaria de Educação de Macaé, a Secretaria de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos e Acessibilidade, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. O livro também contou com o apoio de programas educacionais como o Laboratório de Emoções, Afetos, Sociedade e Subjetividades (Lemass) e o Núcleo de Tecnologia Educacional Municipal (NTM).

Com uma abordagem interdisciplinar e colaborativa, o livro surge do Programa de Educação Permanente, voltado para conselheiros tutelares e profissionais do Centro Municipal de Atenção à Infância e Adolescência (Cemaia). A obra pretende fortalecer o Sistema de Garantias de Direitos, alinhando-se ao Estatuto da Criança e do Adolescente e outros dispositivos legais que estruturam políticas públicas voltadas ao cuidado infantojuvenil.