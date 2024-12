Capacitação profissional gratuita abre novas portas para moradores da região - Foto: Reprodução

Capacitação profissional gratuita abre novas portas para moradores da região

Publicado 16/12/2024 13:12

Macaé - Os municípios de Macaé e Campos irão disponibilizar 190 vagas em cursos gratuitos oferecidos pelo Firjan SENAI SESI, por meio do Programa Autonomia e Renda Petrobras. A iniciativa visa atender moradores em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com inscrições abertas até o dia 23 de dezembro e cursos programados para 2025.

Os interessados poderão optar por cursos técnicos, com duração de até 18 meses, ou qualificações profissionais, que variam de quatro a oito meses. Em Macaé, as vagas abrangem áreas como Almoxarife de Obras, Caldeireiro, Desenhista Mecânico, Sinaleiro Amarrador, Mecânico de Máquinas Industriais e Segurança do Trabalho. Já em Campos, os cursos oferecidos incluem Montador de Andaimes, Pintor Industrial e Formas e Escoramento.

Para participar, os candidatos precisam ter mais de 18 anos, atender aos requisitos de escolaridade exigidos, residir nas áreas de atuação da Petrobras e estar em situação de vulnerabilidade, conforme especificado no edital. A seleção será feita por sorteio eletrônico, garantindo igualdade de oportunidades.

Além da gratuidade, os participantes receberão bolsas-auxílio mensais de R$ 660, enquanto mulheres com filhos de até 11 anos terão direito a uma bolsa de R$ 858. Essa medida visa ampliar o alcance social do programa, promovendo inclusão e autonomia para os beneficiados.