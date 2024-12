Trecho revitalizado da ciclovia será entregue com ações que priorizam segurança e conforto para ciclistas - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 18/12/2024 11:20 | Atualizado 18/12/2024 11:59

Macaé - A ciclovia que conecta os Cavaleiros à Lagoa, passando pela Praia do Pecado, será oficialmente reaberta neste domingo (22), após uma ampla reforma em seus 2,3 quilômetros. A entrega do espaço revitalizado será celebrada com um passeio ciclístico aberto ao público. A concentração está marcada para as 8h, nos Quiosques da Lagoa, convidando ciclistas de todas as idades para participar.

As melhorias contemplaram trechos da Avenida Atlântica, Rua Val Paraíso e Rodovia Amaral Peixoto. O trabalho incluiu a eliminação de trincas e outros danos, além de pintura com nova sinalização. Um dos destaques foi a instalação de guarda-corpos ao longo do percurso na Rodovia Amaral Peixoto, ampliando a segurança dos usuários.

Para o secretário de Esportes, Rodrigo Caldeira, a ciclovia renovada simboliza cuidado com a cidade e qualidade de vida para os moradores. “Ela vai muito além do lazer e do esporte. É uma via essencial para o deslocamento diário de muitas pessoas. Neste domingo, esperamos todos para celebrar essa conquista com o passeio ciclístico”, ressaltou.

