Expectativa é de que a nova agência represente um avanço significativo no atendimento aos moradores da BarraFoto: Douglas Smmithy

Macaé - A cidade de Macaé se prepara para um marco importante na expansão do Banco Social Macaíba. No próximo sábado (21), será inaugurada a primeira agência do banco na região serrana, localizada em Córrego do Ouro. O evento acontecerá às 10 horas, na Avenida Miguel Peixoto, Loja 4. Já na segunda-feira (23), será a vez da Barra de Macaé receber sua agência, com abertura marcada para às 11 horas, na Rodovia Amaral Peixoto, 828, Loja A, Km 166.

Essas inaugurações acontecem em uma semana simbólica para a Macaíba, que celebrará seu primeiro ano de funcionamento no dia 25 de dezembro. Criada para facilitar transações digitais e operações de crédito, a moeda social é exclusiva do município e circula de forma setorizada, dividida em regiões administrativas. Seu principal objetivo é promover dignidade e inclusão financeira para famílias em situação de vulnerabilidade social, permitindo compras em estabelecimentos locais credenciados.

Com cada unidade da Macaíba equivalente a um real, o sistema tem contribuído para movimentar o comércio local. O repasse dos valores aos beneficiários ocorre na última semana de cada mês, assegurando que o recurso seja usado para atender às necessidades das famílias cadastradas.

A instalação das novas agências reforça o compromisso de ampliar o alcance da moeda social, aproximando os serviços das comunidades. A unidade de Córrego do Ouro marca um avanço significativo para as áreas serranas, enquanto a agência na Barra de Macaé promete melhorar o atendimento no eixo urbano.