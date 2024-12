Materiais apreendidos em operação da 123ª DP comprovam a organização e o alcance das ações de combate ao tráfico na região - Foto: Douglas Smmithy

Materiais apreendidos em operação da 123ª DP comprovam a organização e o alcance das ações de combate ao tráfico na regiãoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 18/12/2024 12:50

Macaé - Na tarde desta terça-feira (17), uma operação realizada por policiais civis da 123ª Delegacia de Polícia, sob o comando dos delegados Pedro Emílio e Raphael Motta, culminou na prisão de três suspeitos ligados à facção Comando Vermelho, sob acusações de tráfico de drogas e associação criminosa.

A equipe da delegacia recebeu informações do setor de inteligência indicando a utilização de um imóvel no bairro Parque Aeroporto como base para atividades relacionadas ao narcotráfico. Por volta das 14h, os policiais flagraram os indivíduos descarregando entorpecentes, uma prática característica do tráfico organizado.

Na ação, foram apreendidos 1.097 frascos de lança-perfume, 1.017 embalagens de cocaína, além de celulares e dinheiro obtido com a venda dos entorpecentes. A operação reforça o combate ao tráfico na região, destacando a atuação eficiente da polícia civil na repressão ao crime organizado.