Empresários e BRK debatem soluções para melhorar o sistema de esgotamento sanitário em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 19/12/2024 10:24

Macaé - Empresários do Polo Gastronômico de Macaé se reuniram com representantes da concessionária BRK, para discutir o sistema de esgotamento sanitário da cidade. O objetivo do encontro foi criar um canal direto de comunicação, esclarecer dúvidas e conscientizar sobre o impacto do descarte inadequado de resíduos na rede coletora.

Durante o evento, o gerente operacional da BRK, Renato Miranda, apresentou dados sobre investimentos em saneamento e desafios enfrentados na manutenção da rede de esgoto. Miranda destacou a necessidade de ações conjuntas entre Prefeitura, BRK e população para garantir o funcionamento eficiente do sistema. Ele enfatizou o papel essencial dos restaurantes, elogiando o compromisso de muitos com a reciclagem de óleo de cozinha, um resíduo altamente poluente.

"Um litro de óleo usado pode poluir até um milhão de litros de água. Quando descartado incorretamente, ele forma um bloqueio semelhante a concreto na tubulação, gerando extravasamento de esgoto nas ruas", explicou Miranda.

Para André Alcino, vice-presidente do Polo Gastronômico, a reunião marcou um avanço na parceria com a BRK. “Criar esse diálogo é fundamental para que possamos trabalhar juntos pelo bem-estar de todos”, afirmou Alcino.

O encontro reforçou a importância do descarte correto de resíduos, como o óleo de cozinha, que pode causar danos ambientais significativos se não tratado adequadamente.