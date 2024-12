Mudança promete maior fluidez e segurança para os motoristas. - Foto: Divulgação

Publicado 20/12/2024 11:37 | Atualizado 20/12/2024 11:37

Macaé - Condutores devem redobrar a atenção às alterações de tráfego na Glória após a inauguração da nova alça viária ligando a Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106) à Linha Verde. A estrutura será oficialmente aberta na próxima segunda-feira (23), às 9h.

A partir dessa data, motoristas que trafegam pela Rodovia Amaral Peixoto poderão acessar a Linha Verde pela Rua Sidnei de Vasconcelos Aguiar, cruzar a Rua Dolores Carvalho e seguir pela nova alça viária, chegando diretamente ao destino. Com a mudança, o trecho que antes exigia o contorno no canteiro central da RJ-106, próximo à cabine da Polícia Militar, será alterado. A Rua Professora Anna Benedicta passará a ser mão única no sentido da Rodovia Amaral Peixoto, consolidando um sistema binário na região.

Estudos de mobilidade indicam que as modificações devem reduzir os congestionamentos no cruzamento da Rodovia Amaral Peixoto com a Rua Professora Anna Benedicta. A nova alça viária, agora denominada Rua Vereador José Carlos Crespo, amplia a área de acomodação de veículos de 30 para 180 metros, permitindo que até 41 veículos aguardem no semáforo instalado no acesso. A mudança promete maior fluidez e segurança para os motoristas.