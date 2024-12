Jornalistas visitaram a UTE Marlim Azul e acompanharam de perto as inovações tecnológicas no setor elétrico - Foto: Divulgação

Publicado 20/12/2024 11:41

Macaé - A Arke Energia reuniu jornalistas de Macaé e Rio das Ostras em um encontro que incluiu uma visita à UTE Marlim Azul, no Horto, em Macaé. O evento apresentou a estrutura e os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PDI) da primeira termelétrica do mundo a operar com gás natural do pré-sal, fornecendo energia elétrica para 2,5 milhões de residências em 22 estados do Brasil.

Durante a visita, foram detalhados aspectos de construção, operação e expansão da usina, além de iniciativas que fortalecem o setor elétrico. O CEO da Arke Energia, Bruno Chevalier, destacou o papel estratégico do programa de PDI na busca por eficiência operacional e sustentabilidade, ressaltando a posição da Marlim Azul como referência global.

O primeiro projeto de PDI, desenvolvido em parceria com o Instituto Acende Brasil e a Jordão Energia, visa criar soluções para aumentar a resiliência a eventos climáticos extremos. Com técnicas de inteligência artificial e econometria, o projeto busca reduzir impactos sobre a geração termelétrica, garantindo maior estabilidade ao setor.

Além disso, a UTE Marlim Azul está preparada para uma ampliação de 651 MW, com potencial para atender mais 2,8 milhões de residências. Segundo Chevalier, o foco é alinhar crescimento com padrões elevados de responsabilidade socioambiental.

O encontro também reforçou a relevância da usina na segurança energética nacional, graças aos seus índices de eficiência e compromisso ambiental. Para o jornalista Thiago Calmon, de Rio das Ostras, a visita mostrou como inovação e sustentabilidade são pilares essenciais para o futuro do setor.

