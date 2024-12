Palco à beira-mar será o cenário do show de Lulu Santos no Réveillon em Macaé - Foto: Ilustração

Palco à beira-mar será o cenário do show de Lulu Santos no Réveillon em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 20/12/2024 11:46

Macaé - Macaé dará as boas-vindas a 2025 com uma programação especial e cheia de energia. A festa da virada contará com o show de Lulu Santos na Praia dos Cavaleiros, enquanto o grupo Bom Gosto será a atração principal na Barra de Macaé. No Sana, o distrito serrano entrará no clima do reggae com a apresentação de Dom Luiz.

A partir das 19h, os palcos começarão a receber atrações para aquecer o público. Nos Cavaleiros, um DJ abrirá a noite, e na Barra, o cantor Sandro Martins subirá ao palco antes do grande espetáculo.

O evento promete atrair moradores e visitantes, consolidando Macaé como um destino de Réveillon. De acordo com o Secretário Adjunto de Turismo, Leonardo Anderson, tudo está sendo planejado para garantir segurança, conforto e um ambiente festivo.

"Estamos finalizando os preparativos para oferecer uma celebração que valorize o clima de paz e alegria característico desse momento especial", destacou Anderson.

A contagem regressiva para 2025 será um marco de agradecimento e renovação, como enfatizou o prefeito Welberth Rezende. "Queremos proporcionar um Réveillon inesquecível, repleto de boas vibrações, para que todos possam celebrar as conquistas de 2024 e começar o novo ano com otimismo."

Palco à beira-mar será o cenário do show na Barra de Macaé Foto: Ilustração