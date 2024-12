Patrulhamento intensificado no Calçadão de Macaé traz tranquilidade aos consumidores - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 21/12/2024 10:29 | Atualizado 21/12/2024 10:29

Macaé - O clima natalino tomou conta do Centro de Macaé, e com ele, o aumento no fluxo de pessoas movimentando o comércio local. A presença massiva de consumidores, motivada pelas compras de fim de ano, trouxe também a necessidade de reforçar a segurança. Para evitar furtos e roubos, a Polícia Militar intensificou o patrulhamento na região, com equipes estrategicamente posicionadas para garantir tranquilidade à população.

Comerciantes e moradores elogiaram a atuação dos agentes. Carlos Santana, dono de uma loja de roupas no Calçadão, destacou o impacto positivo. “A presença da polícia tem feito toda a diferença. Estamos vendo um ambiente mais seguro, o que encoraja as pessoas a comprarem com mais tranquilidade”, disse.

Maria de Fátima Souza, dona de casa, também aprovou a iniciativa. “Fico mais tranquila sabendo que posso passear com meus filhos e fazer minhas compras sem medo. Essa segurança é essencial neste período”, comentou.

Já Renata Alves, auxiliar de escritório, ressaltou a eficiência do reforço policial. “Eu trabalho no centro e percebi como a movimentação mudou. Com os policiais por perto, sinto que estamos protegidos e que o fim de ano será mais seguro para todos”, observou.

