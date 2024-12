Trânsito organizado no Pecado para receber visitantes durante as Águas Dançantes - Foto: Douglas Smmithy

Trânsito organizado no Pecado para receber visitantes durante as Águas DançantesFoto: Douglas Smmithy

Publicado 21/12/2024 10:51

Macaé - A Secretaria de Mobilidade Urbana anunciou as diretrizes para motoristas de táxis e aplicativos que transportam passageiros interessados em assistir às apresentações das Águas Dançantes, no bairro Pecado. O desembarque deverá ser realizado exclusivamente na Rua Comerciante Ruy Figueiredo Borges, ponto também utilizado pelos ônibus urbanos que partem da Linha Verde. Após o desembarque, os veículos devem sair do bairro, sendo proibido estacionar para aguardar passageiros.

Para o embarque, ao final das apresentações, os motoristas devem se dirigir ao antigo Terminal Lagoa. A medida visa evitar congestionamentos, já que paradas irregulares em outros pontos do bairro têm causado retenções no tráfego e prejudicado a passagem dos ônibus municipais.

As apresentações, que começam neste sábado (21) e domingo (22) às 20h, também acontecem na segunda-feira (23) às 21h e prosseguem diariamente até 1º de janeiro. Durante os dias de semana, o espetáculo será às 21h, enquanto nos finais de semana começa às 20h.

O acesso ao bairro será bloqueado duas horas antes do início das apresentações. Somente moradores com adesivo no veículo, táxis e aplicativos para desembarque, motocicletas, além de veículos cadastrados para transporte de idosos e pessoas com deficiência (PcDs) com comprovantes específicos para o dia, terão acesso permitido.