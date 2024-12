Espaço está com estrutura renovada e pronta para impulsionar o setor de eventos em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 25/12/2024 20:12

Macaé - O Centro de Convenções Jornalista Roberto Marinho, em Macaé, reabre suas portas completamente reformado no próximo dia 27, marcando uma nova etapa para o município como polo de grandes eventos. A revitalização incluiu uma série de melhorias significativas, como a substituição de cerca de três mil peças de ferragem, reforçando a segurança e a longevidade da estrutura.

Entre as principais obras realizadas, destacam-se a recuperação completa da estrutura metálica, a instalação de novas telhas e a modernização do sistema de ar-condicionado central, garantindo conforto para eventos de qualquer porte. A reestruturação das instalações elétricas e hidráulicas, bem como a renovação das redes de esgoto e drenagem, foram outras melhorias fundamentais.

Outro ponto de destaque é a reforma da subestação elétrica, que assegura um fornecimento de energia estável, essencial para o funcionamento pleno do espaço. As divisórias de drywall foram incluídas no projeto para otimizar a utilização interna, enquanto os acabamentos finais, como pintura e revestimentos, conferem um aspecto contemporâneo e funcional ao centro.

A entrega do novo espaço é vista como um marco para Macaé, contribuindo para o crescimento econômico e proporcionando um ambiente adequado para a realização de eventos empresariais, culturais e sociais.