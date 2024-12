Orquestra de Sopros Nova Aurora prepara repertório especial para encantar o público na Praia Campista - Foto: Ilustração

Orquestra de Sopros Nova Aurora prepara repertório especial para encantar o público na Praia CampistaFoto: Ilustração

Publicado 24/12/2024 14:54 | Atualizado 24/12/2024 14:57

Macaé - Macaé se prepara para celebrar o encerramento de 2024 com dois espetáculos imperdíveis da Orquestra de Sopros Nova Aurora, programados para o último fim de semana do ano na Praia Campista. No sábado (28), às 20h, o "Acústico Osna Pop e Rock" revisitará clássicos dos anos 80, enquanto no domingo (29), às 19h30, o público será embalado pelos ritmos do "Sotaque Nordestino", com homenagens a grandes nomes da música brasileira.

Com cerca de 30 músicos se revezando em cada apresentação, a orquestra promete agradar diferentes gerações. No repertório de sábado, sucessos de bandas icônicas como Barão Vermelho, Legião Urbana e Nenhum de Nós ganham novos arranjos, inspirados no formato do Acústico MTV. No domingo, o clima nordestino toma conta com clássicos de Luiz Gonzaga e Alceu Valença, interpretados pelos cantores Tobias Maciel e Fábio Guma.

As apresentações integram uma série de concertos que iniciou com "Uma Noite de Cinema", atração que lotou a Vila do Papai Noel no início de dezembro. As ações têm apoio financeiro do programa de fomento à cultura da Política Nacional Aldir Blanc e destacam o compromisso em promover a música e a valorização cultural na região.